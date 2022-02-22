Конспирация не помогла: наркокурьеры-закладчики осуждены в Алтайском крае

Установлено, что летом 2021 года жители Заринска договорились устроиться в качестве курьеров-закладчиков в незаконный интернет-магазин, специализирующийся на продаже наркотиков.
Согласно разработанному плану, после приобретения крупной партии наркотиков мужчины должны были разделить ее на более мелкие фасовки. Тайники с наркотиками они планировали сооружать на территории Заринска и через интернет сбывать товар потенциальным покупателям.
Соблюдая меры конспирации, они прибыли к месту тайника, в котором находилась смесь с производным наркотического средства N-метилэфедрон массой 238 граммов, пишет «Интерфакс».
Партию наркотика мужчины изъяли и уже собирались направиться домой к одному из них для осуществления расфасовки, но были задержаны сотрудниками ФСБ. Один из участников преступной группы во время задержания попытался уничтожить телефон, с помощью которого поддерживал связь с поставщиком наркотического средства.
В ходе следствия вину в содеянном оба фигуранта уголовного дела признали в полном объеме.