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Происшествия

Конспирация не помогла: наркокурьеры-закладчики осуждены в Алтайском крае

Двое наркоторговцев, пытавшихся сбыть партию N-метилэфедрона, приговорены в Алтайском крае к 8 годам 6 месяцам и 8 годам 7 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону.

Борьба с наркотиками.
Борьба с наркотиками.
Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

Установлено, что летом 2021 года жители Заринска договорились устроиться в качестве курьеров-закладчиков в незаконный интернет-магазин, специализирующийся на продаже наркотиков.

Согласно разработанному плану, после приобретения крупной партии наркотиков мужчины должны были разделить ее на более мелкие фасовки. Тайники с наркотиками они планировали сооружать на территории Заринска и через интернет сбывать товар потенциальным покупателям.

Соблюдая меры конспирации, они прибыли к месту тайника, в котором находилась смесь с производным наркотического средства N-метилэфедрон массой 238 граммов, пишет «Интерфакс».

Партию наркотика мужчины изъяли и уже собирались направиться домой к одному из них для осуществления расфасовки, но были задержаны сотрудниками ФСБ. Один из участников преступной группы во время задержания попытался уничтожить телефон, с помощью которого поддерживал связь с поставщиком наркотического средства.

В ходе следствия вину в содеянном оба фигуранта уголовного дела признали в полном объеме.

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