Консул назвал количество умерших российских туристов на турецких курортах

С мая на курортах этой страны скончались 88 россиян. К сожалению, такие «рекордные» цифры чаще обусловлены легкомыслием самих путешественников, отметил дипломат, сообщает «Интерфакс».
Говоря о причинах гибели россиян в Турции, он отметил рост ДТП с пешеходами из РФ из-за различий в правилах двух стран.
Трагедии с детьми в отелях зачастую происходят, когда родители слишком полагаются на персонал, а тот недосмотрел.
Иногда причиной несчастных случаев становится злоупотребление россиянами режимом «все включено», пишет bfm.ru. Кроме того, трагедии случаются во время занятия экстремальными видами спорта, резюмировал дипломат.
Накануне стало известно, что в больнице Антальи скончался россиянин 2001 года рождения, получивший тяжелые травмы во время парасейлинга — полета на парашюте за катером, сообщило российское генконсульство в Facebook.
Решивший заняться экстремальным спортом турист из России находился на высоте трех десятков метров, когда по неизвестным причинам произошел обрыв каната, пишет tvzvezda.ru.
При этом мать юноши, которая также пострадала в результате инцидента, по словам дипломатов, уже выписана из больницы.