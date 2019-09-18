Консул назвал количество умерших российских туристов на турецких курортах

Глава консульского отдела посольства РФ в Турции Антон Скворцов привел статистику смертей российских туристов в Турции в 2019 году.

С мая на курортах этой страны скончались 88 россиян. К сожалению, такие «рекордные» цифры чаще обусловлены легкомыслием самих путешественников, отметил дипломат, сообщает «Интерфакс».

Говоря о причинах гибели россиян в Турции, он отметил рост ДТП с пешеходами из РФ из-за различий в правилах двух стран.

Трагедии с детьми в отелях зачастую происходят, когда родители слишком полагаются на персонал, а тот недосмотрел.

Иногда причиной несчастных случаев становится злоупотребление россиянами режимом «все включено», пишет bfm.ru. Кроме того, трагедии случаются во время занятия экстремальными видами спорта, резюмировал дипломат.

Турция. СС0

Накануне стало известно, что в больнице Антальи скончался россиянин 2001 года рождения, получивший тяжелые травмы во время парасейлинга — полета на парашюте за катером, сообщило российское генконсульство в Facebook.

Решивший заняться экстремальным спортом турист из России находился на высоте трех десятков метров, когда по неизвестным причинам произошел обрыв каната, пишет tvzvezda.ru.

При этом мать юноши, которая также пострадала в результате инцидента, по словам дипломатов, уже выписана из больницы.