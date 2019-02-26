Консультант «М.Видео» сломал челюсть «назойливому» покупателю

В Набережных Челнах консультант магазина сети «М.Видео» сломал челюсть покупателю. Продавец не смог ответить на вопрос о функции одной из кнопок компьютерной мыши.

Покупатель спросил консультанта о предназначении дополнительной кнопки на корпусе мыши, но тот не сумел детально ответить на вопрос, сообщает Chelny-biz.ru. Тогда покупатель язвительно отозвался об уровне компетентности консультанта.

Мужчины поссорились, и продавец предложил «выйти поговорить». Прямо на пороге ТЦ Sunrise City произошла драка. Покупатель получил перелом челюсти, но шутка могла обойтись ему дороже — в какой-то момент продавец достал нож и покупателю пришлось спасаться бегством, пишет «Росбалт».

Правозащитник Эдуард Сыртланов предположил, что дело будет возбуждено по статье 112 — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Представитель «М.Видео» заявил, что инцидент произошел не на территории магазина, но пострадавший утверждает, что начался конфликт именно в торговом зале, передает ntr-24.ru.