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Контейнеровоз «нарисовал» фаллический символ перед тем, как сесть на мель в Суэцком канале

Гигантский контейнеровоз Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале, перед инцидентом успел своей траекторией движения «нарисовать» мужские гениталии, пишет Vice.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Команда Vesselfinder опубликовала видео траектории движения Ever Given в Красном море до его захода в Суэцкий канал.

По мнению Vice, траектория «явно» напоминает мужские гениталии. Представитель Vesselfinder заявил изданию, что данные подлинные, пишет «Росбалт».

Vesselfinder отслеживает перемещения морских судов в режиме реального времени на основании данных международной системы их позиционирования (AIS).

Что произошло

Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн направлялось из КНР в Роттердам и село на мель на 151-м километре канала. Движение по каналу заблокировано.

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