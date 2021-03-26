Контейнеровоз «нарисовал» фаллический символ перед тем, как сесть на мель в Суэцком канале

Команда Vesselfinder опубликовала видео траектории движения Ever Given в Красном море до его захода в Суэцкий канал.
По мнению Vice, траектория «явно» напоминает мужские гениталии. Представитель Vesselfinder заявил изданию, что данные подлинные, пишет «Росбалт».
Vesselfinder отслеживает перемещения морских судов в режиме реального времени на основании данных международной системы их позиционирования (AIS).
Что произошло
Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн направлялось из КНР в Роттердам и село на мель на 151-м километре канала. Движение по каналу заблокировано.