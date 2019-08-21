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Происшествия

Контрабандисты-книголюбы массово везут на Алтай запрещенную исламскую литературу

Более 70 книг, запрещенных на территории России, за первые полгода было изъято на пунктах таможенных пропусков. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все найденную литературу забирают.

Нарушители на границе.
Нарушители на границе.
Пресс-служба ПУ ФСБ по Алтайскому краю.

Как сообщают в группе «Инцидент Рубцовск» со ссылкой на погрануправление, последний подобный случай произошел в начале августа.

На автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» Рубцовского района в ходе проверки машины у водителя транспортного средства и у пассажира, являющихся гражданами Киргизии, в личных вещах обнаружены три книги экстремистского содержания под названием «Крепость мусульманина» и «Фаза ил амали».

Литературу пограничники изъяли. «Книголюбов» совместно с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю проверили на причастность к экстремистской деятельности.

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