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Происшествия

Контрабандисты вывезли в Китай сибирскую древесину на 3 млрд рублей

Российско-китайская группа контрабандистов вывезла из России в Китай древесины почти на 3 млрд рублей.

Древесина. Вырубка.
Древесина. Вырубка.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Больше половины преступников удалось задержать, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере генпрокуратуры РФ Владимир Тюльков.

Девять участников группировки взяты по домашний арест, пятеро объявлены в розыск.

«В составе преступной группы 15 участников. Ею с 2012 года совершены десятки преступлений, незаконно экспортировано более 340 тыс. кубометров древесины стоимостью свыше 2,7 млрд рублей», — рассказал Тюльков «Интерфаксу».

Представитель генпрокуратуры уточнил, что за последние два года только в Восточно-Сибирском транспортном регионе были расследованы десятки уголовных дел о контрабанде древесины, пишет News.ru.

При этом, признал Тюльков, «контрабандный вывоз лесоматериалов и морепродуктов, связанные с этим их незаконная вырубка и добыча перекрывают объёмы легальных поставок».

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