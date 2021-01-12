Контрабандисты вывезли в Китай сибирскую древесину на 3 млрд рублей

Российско-китайская группа контрабандистов вывезла из России в Китай древесины почти на 3 млрд рублей.

Больше половины преступников удалось задержать, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере генпрокуратуры РФ Владимир Тюльков.

Девять участников группировки взяты по домашний арест, пятеро объявлены в розыск.

«В составе преступной группы 15 участников. Ею с 2012 года совершены десятки преступлений, незаконно экспортировано более 340 тыс. кубометров древесины стоимостью свыше 2,7 млрд рублей», — рассказал Тюльков «Интерфаксу».

Представитель генпрокуратуры уточнил, что за последние два года только в Восточно-Сибирском транспортном регионе были расследованы десятки уголовных дел о контрабанде древесины, пишет News.ru.

При этом, признал Тюльков, «контрабандный вывоз лесоматериалов и морепродуктов, связанные с этим их незаконная вырубка и добыча перекрывают объёмы легальных поставок».