Контрактника из Барнаула нашли в военной части под Воронежем

Две недели назад он сам вернулся на службу. Где рядовой находился все это время, неизвестно.

Сейчас Алексей находится в больнице. Медики выявили у него психологические проблемы. Вероятнее всего, парня комиссуют со службы по состоянию здоровья.

Об исчезновении контрактника из части в Воронежской области стало известно 10 июня. Предположительно, Алексей Хороща исчез после конфликта с сослуживцами, об этом ранее сообщали его родственники.

Изначально рассматривали версию, что парень мог уехать к семье в Барнаул, но сами близкие в это не верили.