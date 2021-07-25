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Происшествия

Контрактника из Барнаула нашли в военной части под Воронежем

Спустя месяц нашелся живым 22-летний контрактник Алексей Хороща, который пропал из богучарской части, сообщают «Вести-Воронеж».

Алексей Хороща.
Алексей Хороща.
vestivrn.ru.

Две недели назад он сам вернулся на службу. Где рядовой находился все это время, неизвестно.

Сейчас Алексей находится в больнице. Медики выявили у него психологические проблемы. Вероятнее всего, парня комиссуют со службы по состоянию здоровья.

Об исчезновении контрактника из части в Воронежской области стало известно 10 июня. Предположительно, Алексей Хороща исчез после конфликта с сослуживцами, об этом ранее сообщали его родственники.

Изначально рассматривали версию, что парень мог уехать к семье в Барнаул, но сами близкие в это не верили.

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