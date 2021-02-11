Конвейер затянул и перемолол работницу цеха по распределению куриных тушек

Инцидент произошел на птицефабрике в Белоусове еще 6 октября 2020 года, однако сообщили об этом 10 февраля 2021 года.
Работница цеха выполняла задание по снятию и укладыванию тушек кур с одного транспортера на другой.
«Женщина поднесла руку к движущимся механизмам устройства, в результате руку, а затем и все тело женщины затянуло между двумя направляющими колесами. Сотрудница скончалась на месте», — рассказали в ведомстве.
Возбудили уголовное дело по признакам «нарушения требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека».
«Сотрудница не была проинструктирована должным образом, на станке отсутствовали защитные щиты и к его вращающимся механизмам имелся свободный доступ. Следствием установлен ряд нарушений в действиях должностных лиц птицефабрики и организации, которая предоставляла рабочих», — выяснило следствие.
Сейчас эксперты проводят необходимые технические экспертизы. Также оценят действия конкретного сотрудника, отвечавшего за соблюдение требований охраны труда.
Ранее в Барнауле рабочий завода упал в чан с расплавленным металлом и выжил.