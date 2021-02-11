Конвейер затянул и перемолол работницу цеха по распределению куриных тушек

В Калужской области расследуют гибель женщины на птицефабрике, где плохо отнеслись к технике безопасности, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел на птицефабрике в Белоусове еще 6 октября 2020 года, однако сообщили об этом 10 февраля 2021 года.

Работница цеха выполняла задание по снятию и укладыванию тушек кур с одного транспортера на другой.

«Женщина поднесла руку к движущимся механизмам устройства, в результате руку, а затем и все тело женщины затянуло между двумя направляющими колесами. Сотрудница скончалась на месте», — рассказали в ведомстве.

,

«Сотрудница не была проинструктирована должным образом, на станке отсутствовали защитные щиты и к его вращающимся механизмам имелся свободный доступ. Следствием установлен ряд нарушений в действиях должностных лиц птицефабрики и организации, которая предоставляла рабочих», — выяснило следствие.

Возбудили уголовное дело по признакам «нарушения требований охраны трудаповлекшем по неосторожности смерть человека».

Сейчас эксперты проводят необходимые технические экспертизы. Также оценят действия конкретного сотрудника, отвечавшего за соблюдение требований охраны труда.

Ранее в Барнауле рабочий завода упал в чан с расплавленным металлом и выжил.