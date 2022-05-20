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Происшествия

Конвой-тур: вор в законе прибыл из пляжной страны в Россию

Египет выдал России обвиняемого в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии гражданина Грузии Давида Герлиани, сообщает «Интерфакс». Прозвище в криминальном сообществе — Дато Сван.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
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«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Каира экстрадирован гражданин Грузии Давид Герлиани. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 (вымогательство) и частью 1 статьи 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С 2014 года Дато Сван является криминальным лидером. Был коронован в Турции.

По словам представителя МВД, «распространяет свое влияние на лиц, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний в Смоленской области».

Кроме того, Герлиани создал и возглавил группу, участники которой в 2020 году вымогали у мужчины 15 млн рублей под надуманным предлогом. Один из соучастников преступления был задержан полицейскими при передаче ему части требуемых денежных средств.

В апреле 2021 года Герлиани было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В июне того же года он был объявлен в международный розыск на основании запроса московской полиции.

В марте фигуранта задержали на территории Египта.

Ранее вор в законе Вася Бандит снял браслет и сбежал из-под домашнего ареста.

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