Вор в законе Вася Бандит снял браслет и сбежал из-под домашнего ареста

Бандита судят по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

«Рассмотрение дела приостановлено, так как обвиняемый скрылся. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей», — сказали в Мособлсуде.

Авторитет был под домашним арестом. Источник добавил, что обвиняемый снял электронный браслет, когда был в своем доме. Сигнал о снятии браслета поступил во ФСИН. Проводится проверка.

56-летний Кокунов был неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства, пропагандировал криминальную субкультуру с 1993 года.

Он разрешал споры и конфликты между различными субъектами преступной иерархии, проводил «воровские суды» в местах лишения свободы и за их пределами, выносил «воровские приговоры».

Кстати, материалы по Кокунову рассматривает судья Александр Козлов. Он же занимался делами лидеров преступного мира, например, «орехово-медведковской» группировки Дмитрия Белкина (Белок) и Олега Пронина (Аль Капоне), которых приговорил к пожизненному заключению и лишению свободы на 24 года соответственно.