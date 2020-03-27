В Алтайском крае конюху вынесли приговор за надругательства над детьми

Мужчина познакомился с 9-летней девочкой, которая играла на детской площадке недалеко от конюшни, где он работал. Под предлогом покатать ребенка на лошади, злоумышленник совершил иные действия сексуального характера с девочкой.
Чтобы расположить ее к себе, он подарил малышке бусы и кольцо.
Следователям также стало известно, что также конюх совершил аналогичное преступление в отношении 8-летней сестры девочки.
При этом ранее мужчина уже был осужден за преступления против половой неприкосновенности. Эта судимость была не погашена.
Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы особого с амбулаторным наблюдением у психиатра, а также на 12 лет лишил права работать с несовершеннолетними.