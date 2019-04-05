Корейцев в Москве подозревают в сдаче домашних собак на мясо

Выходцев из Северной Кореи задержали в Москве по подозрению в похищении домашних собак и продаже их на мясо, пишет РИА Новости. Полиция проводит проверку, а местные жители уже провели собственное расследование.

Жители подмосковного Ступино утверждают, что иностранцы похищали собак, убивали и продавали уже разделанные трупы. В лесу активисты нашли шалаш с собачьими останками и приспособлениями для приготовления мяса.

Один из жителей Сергей Лежнев рассказал, что все началось 25 марта. У друга Лежнева украли русскую гончую по кличке Альма. В тот день собака вместе с хозяином была в автосервисе. Пока владелец ремонтировал машину, собака ждала на улице, а потом пропала.

Охранник соседнего предприятия видел, как подъехала черная «Волга», из которого вышли двое человек и забрали собаку, рассказывает Лежнев. Он кинул клич в соцсетях и выяснилось, что таких историй за последнее время произошло почти два десятка.

Мужчина объяснил, что искал преступников по горячим следам и однажды наткнулся на ту самую «Волгу» и вызвал полицию.

Оперативники нашли в машине больше двадцати ошейников, палки, веревки, ножи со следами крови. Кроме того, там же была оглушенная, но живая собака.

Пассажирами в авто была семья из КНДР: женщина, на вид 45 лет, и ее сын.

«Сначала они утверждали, что просто коллекционируют ошейники. Однако позже мать призналась, что материалы (так она назвала тела собак) сдавали другу-корейцу уже в разделанном виде. Он привозил им деньги», — объяснил Сергей Лежнев.

Куда шло это мясо, доподлинно неизвестно. Детали не раскрываются в интересах следствия.