Коробка с разочарованием: женщина в подарок вместо айфона получила пластилин

Покупательница решила купить себе подарок к Новому году и заказала смартфон по акции на одном известном маркетплейсе. Заказ был оформлен на 60 тыс. рублей.
Спустя неделю посылка пришла и пострадавшая обнаружила, что вместо телефона в коробке оказался пластилин.
Как уточняют в ведомстве, материала для лепки лежало столько, сколько необходимо было для общего веса товара.
По словам обманутой жительницы, она доверилась имиджу маркетплейса и посчитала, что на нем осуществляется деятельность только проверенных интернет-магазинов. Неприятных случаев ранее не происходило.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Личность подозреваемых выясняют.
Ранее стало известно, что мошенники решили «заработать» на икру и активизировались перед Новым годом.
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