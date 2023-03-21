22 марта
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Происшествия

Корова убила копытом россиянина

В Оренбургской области мужчина погиб от удара коровы копытом, сообщают правоохранители в своей группе во «ВКонтакте».

Корова, животноводство.
Корова, животноводство.
pixabay.com/

На придомовой территории обнаружили тело 58-летнего мужчины.

Установлено, что погибший зашел в это помещение во время отела домашней коровы. Она испугалась и стала защищать теленка. Корова ударила копытом потерпевшего в висок, пишет Газета.Ru.

От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Ранее собака в упор застрелила хозяина.

По версии следствия, после охоты хозяин собаки загружал заряженное ружье в багажник автомобиля.

Пес запрыгнул в машину и лапой нажал на спусковой крючок. Оружие выстрелило в упор — охотник погиб мгновенно на месте происшествия.

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