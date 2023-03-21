Корова убила копытом россиянина

На придомовой территории обнаружили тело 58-летнего мужчины.
Установлено, что погибший зашел в это помещение во время отела домашней коровы. Она испугалась и стала защищать теленка. Корова ударила копытом потерпевшего в висок, пишет Газета.Ru.
От полученной травмы мужчина скончался на месте.
Ранее собака в упор застрелила хозяина.
По версии следствия, после охоты хозяин собаки загружал заряженное ружье в багажник автомобиля.
Пес запрыгнул в машину и лапой нажал на спусковой крючок. Оружие выстрелило в упор — охотник погиб мгновенно на месте происшествия.