Корреспондент altapress.ru выпала из автобуса на ходу в Барнауле и ударилась о землю. При чем тут ремонт моста

«Как только стартовал ремонт моста на Новом рынке, сразу подумала, что не обойтись без ЧП именно здесь. Однако не подозревала, что сама окажусь в неприятной, мягко сказать, ситуации», — говорит корреспондент altapress.ru Лариса Васильева. На днях она выпала из автобуса на ходу.

В районе 11:00 17 сентября зашла в автобус № 75 на остановке «Площадь текстильщиков» («Жилплощадка»), четная сторона пр. Калинина. Водитель не закрыл двери и поехал. Результат — полет из автобуса аккурат головой и боком оземь. Состояние шока. Люди подняли, усадили на скамейку.

Водитель всех высадил из автобуса, озлобившемуся народу заявил, что сейчас вызовет скорую и обратится в ДПС для составления протокола.

Зачем-то два раза записал мой номер телефона. И начал звонить. Подозреваю, что диспетчеру — «из графика выпал, людей высадил, от скорой отказывается».

Минут 15 подождала наряд ДПС. И уехала на первом попавшемся микроавтобусе.

Зачем водитель записывал мой номер телефона — так и не поняла. Так как ни одного звонка «вежливости» и интереса — как, дескать, здоровье — не последовало.

«Мостовая» проблема

Именно эта остановка сразу стала проблемной. Во всяком случае, на мой взгляд.

Дело в том, что она заблокирована металлической изгородью. До масштабного ремонта моста на Новом рынке вполне себе справлялась с наплывом пассажиров. И автобусы тут могли позволить себе «задержаться» минут на пять в ожидании клиентов.

Сейчас — нет. Автобусы различной вместимости едут сплошным потоком. Сигналят — поторапливают друг друга. Ведь впереди светофор на ул. Цеховая, нужно проскочить, чтобы не застрять.

И, если из первого транспортного средства еще выходят и рассчитываются пассажиры, со следующих уже раздаются звуки негодующих «клаксонов». Водители зачастую выпускают пассажиров, не доезжая до остановочного павильона — у кого-то график, у кого-то план. Выходящие и входящие бегут, сталкиваются друг с другом. Все это вдоль металлической изгороди-блока.

Сразу было понятно, что именно этот «арт-объект» для клумбы нужно было убрать. Хотя бы на время ремонта моста. Ведь такой проблемы у остановки напротив совсем нет.

Это еще гололеда не было.

Светофоры и скорость

Отдельная тема этой геолокации — светофоры. Организаторы дорожного движения продумали все. Для автомобилистов. И это замечательно — выделены полосы для автобусов, депутаты гордумы катались — проверять, есть пробки или нет.

Корреспондент altapress.ru выпала из автобуса в Барнауле. Злосчастная остановка. Лариса Васильева , altapress.ru

Но вот забыли попробовать перейти, как пешеходы, на зеленый пять полос в считанные секунды. Справляется с этой задачей небольшое количество людей. Пережидают на островках. Один пешеходный переход в два приема.

На крайний случай, народные избранники могли бы попробовать запрыгнуть в автобус, из которого я и упала.

Куда обращаться

Претензии, возникающие по вопросам перевозки пассажиров и багажа, могут быть предъявлены к перевозчику (автотранспортному предприятию, индивидуальному предпринимателю), данные которого размещены в салоне транспортного средства, или в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула по номеру телефона: 371−617, сообщают на сайте мэрии.

Прошу рассматривать данную публикацию, как претензию.

P.S. Отдельное спасибо барнаульцам, которые меня подняли. А я их не поблагодарила за содействие. Не в том состоянии находилась.