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Корреспондент НТВ трагически погиб в Москве

Под окнами многоэтажного дома в Москве найдено тело корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.

Корреспондент НТВ стал мемом
Корреспондент НТВ стал мемом
скриншот НТВ

25-летний молодой человек выпал из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже, и разбился насмерть, сообщает телеканал «360». ЧП произошло в доме, где журналист снимал жилье.

Ранее он работал в программе «Вести.Саратов» в Саратове, а потом перебрался в Москву и пришел на НТВ.

Развозжаева российские зрители помнят по видео «Расплескалась синева»: в 2017 году в День ВДВ 2 августа во время прямого эфира НТВ в парке им. Горького его ударил по лицу пьяный мужчина, пишет «Росбалт». Многие тогда отметили, что инцидент отражает все происходящее в современной России, а у НТВ получился «лучший репортаж о Дне ВДВ».

Выясняются обстоятельства произошедшего.

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