Ведущий НТВ выгнал из студии украинского эксперта

Гость перебивал журналиста и вывел его из себя. Сначала ведущий попросил его замолчать, а потом обратился к работникам студии с просьбой отключить Жовниренко микрофон. В конце концов Норкин попросил эксперта уйти.

«Идите отсюда, пожалуйста, вы меня вывели из себя. Будьте добры, покиньте студию», — сказал Норкин.

Уходя Жовниренко сказал: «Правда восторжествует. Россия вспрянет ото сна».

В ответ на это ведущий назвал собеседника клоуном и в нецензурной форме посетовал, что не может ударить его по лицу, так как тот старше.

На YouTube было видео скандального эпизода, но его удалили по просьбе НТВ.

Подобная ситуация не в первый раз происходит в эфире программы «Место встречи». В феврале 2018 года Норкин подрался с политологом Дмитрием Суворововым.