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Ведущий НТВ выгнал из студии украинского эксперта

Ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта, председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко, сообщили РИА «Новости».

Микрофон. Дебаты. Выступление.
Микрофон. Дебаты. Выступление.
СС0

Гость перебивал журналиста и вывел его из себя. Сначала ведущий попросил его замолчать, а потом обратился к работникам студии с просьбой отключить Жовниренко микрофон. В конце концов Норкин попросил эксперта уйти.

«Идите отсюда, пожалуйста, вы меня вывели из себя. Будьте добры, покиньте студию», — сказал Норкин.

Уходя Жовниренко сказал: «Правда восторжествует. Россия вспрянет ото сна».

В ответ на это ведущий назвал собеседника клоуном и в нецензурной форме посетовал, что не может ударить его по лицу, так как тот старше.

На YouTube было видео скандального эпизода, но его удалили по просьбе НТВ.

Подобная ситуация не в первый раз происходит в эфире программы «Место встречи». В феврале 2018 года Норкин подрался с политологом Дмитрием Суворововым.

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