8 февраля
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Происшествия

Космическая группировка показала последствия разрушительного землетрясения

Роскосмос проводит космический мониторинг последствий землетрясения в восточной части Анаталийского полуострова, говорится в паблике ведомства.

Землетрясение. Латакия, Сирия.
Землетрясение. Латакия, Сирия.
Съемка: «Канопус-В», vk.com/roscosmos

Так, Роскосмос задействовал все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли.

Также в мониторинге принимают участие средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.

Волна по всей планете

Дело в том что появилась версия, что мощное землетрясение в Турции, за которым последовало более 300 афтершоков, буквально «опоясало» всю планету. Подземные толчки также зафиксировали около Тайваня, в северо-западной части штата Нью-Йорк и возле Курильских островов (магнитудой 5,8 в Тихом океане), пишет Газета.Ru. Земля колебалась в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии и в российском городе-курорте Сочи. Сейсмологи зафиксировали незначительные колебания в Гренландии и Дании.

Также произошло землетрясение в Туве — магнитуда, 3, 5.

Цифры

Землетрясение в Турции и Сирии или последовавшие афтершоки могли затронуть около 23 млн человек. Речь также идет о 1,4 млн детей.

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