Космическая Одиссея: на обшивке «Союза» нашли новые следы от сверла

«Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса», — заявил источник агентства в ракетно-космической отрасли.
Прежде чем заделать новое отверстие, космонавты провели его фото- и видеосъемку с помощью эндоскопа, рассказал источник.
«Техника» сверления
«В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой — тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», — утверждает собеседник.
В «Роскосмосе» пока никак не прокомментировали эту информацию.
Версии
30 августа на станции начало снижаться давление воздуха. Космонавты нашли и загерметизировали отверстие. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку корабля намеренно повредили сверлом.
Американские астронавты могли специально просверлить отверстие в космическом корабле «Союз МС-09», чтобы оперативно доставить на Землю больного коллегу. Эту версию рассматривает в качестве основной специальная комиссия «Роскосмоса».
Российские специалисты запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также их актуальные медицинские показания.
Командир МКС Эндрю Фойстел утверждает, что экипаж не имел никакого отношения к появлению пробоины.
В Госдуме заявили, что дыру в МКС мог просверлить космонавт-психопат.
Также рассматривалась версия о том, что обшивку повредили на Земле — во время сборки корабля. Ранее СМИ сообщили, что дыра на МКС образовывалась постепенно, что подтверждает теорию о ее «земном» происхождении, пишет Газета.Ru.
Кто находится на МКС
Сейчас в составе экспедиции на МКС шесть человек: американцы Эндрю Фойстел (командир экипажа), Ричард Арнольд и Серина Ауньон, Александр Герст из Германии и двое россиян — Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.
«Союз МС-09» с экипажем из трех человек был запущен к МКС 6 июня и пристыковался к станции 8 июня.