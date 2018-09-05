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Космический корабль «Союз» продырявили во время сборки в цеху и пытались «заклеить»

Отверстие от сверла в космическом корабле «Союз МС-09», из-за которого на МКС произошла утечка воздуха, появилось еще в цехе общей сборки кораблей в подмосковном Королеве, к такому мнению склоняется внутренняя комиссия РКК «Энергия», сообщает РИА Новости.

Пилотируемый космический корабль "Союз".
Пилотируемый космический корабль "Союз".
Открытые источники в Интернете (СС0)

Эксперты еще продолжают изучать причины случившегося, но, по их мнению, отверстие было просверлено в сборочном цехе на этапе изготовления космического корабля, сообщил источник агентства в отрасли.

Ряд сотрудников предприятия знали о браке, поскольку еще до старта была предпринята попытка «заклеить» нештатное отверстие, считает другой собеседник, пишет Lenta.ru.

Показания были нормальные

Дыру на корабле «Союз», из-за которой выходил воздух с МКС, сделал человек, собиравший «Союз» в РКК «Энергия».

Его фамилию и должность пока не называют.

«Поскольку крышка люка во время производства работ была затенена тканью „Богатырь“, оператор, простой работяга, который что-то прилаживал, просверлил не туда. Потом (дыру) заделали всякими клеями. А при проверке на герметичность показания были нормальные», — рассказал источник, пишет Газета.Ru.

Специалист в ракетно-космической отрасли добавил, что косвенная причина произошедшего — уход из отрасли опытных работников.

4 сентября депутат Госдумы, космонавт и бывший участник экспедиции на МКС Максим Сураев предположил, что обшивку «Союза» на орбите Земли мог повредить член экипажа: «Может быть, просто кому-то уже совсем плохо и надоело, что они высверлили эту дырку и хотели пораньше вернуться домой».

Байконур

На Байконур корабль должен поступать уже в готовом виде — там проходят только испытания, работа сверлами не предусмотрена документацией, уточнил собеседник агентства. Если доработки необходимы, их оформляют отдельным документом, который согласовывают с головной компанией.

«Естественно, под „бумажкой“ собирают кучу подписей и набегает не меньшая куча контролеров. Допустить, что кто-то нештатно сверлил корабль на Байконуре, конечно, можно, но это сложно сделать в реальности, так как это должен делать одиночка, а там корабль без присмотра никогда не остается», — рассказал собеседник.

Вероятность появления отверстия в космосе все собеседники сочли маловероятной, пишут «Ведомости».

Об утечке воздуха на «Союзе, пристыкованном к Международной космической станции на орбите Земли стало известно 30 августа. Расследованием занимается специальная комиссия.

На данный момент точно установлено, что «Союз» был поврежден не метеоритом.

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