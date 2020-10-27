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Происшествия

Коварный питон спрятался в унитазе и со всей силы укусил женщину

В Таиланде питон затаился в унитазе и напал на женщину, которая пришла в туалет, сообщает News.com.au.

Змея.
Змея.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«Я не заметила, что в унитазе прячется змея. Она укусила меня, когда я делала свои дела», — рассказала 54-летняя женщина.

Пострадавшая почувствовала сильную боль, увидела стекающую по ноге кровь и инстинктивно сунула руку в унитаз. В палец немедленно вцепился сидевший там питон длиной 2,1 метра.

Стряхнув змею, женщина выскочила из туалета, а ее муж запер дверь и вызвал специалистов по отлову диких животных. Прибывшие змееловы извлекли змею из унитаза и положили в мешок, чтобы позднее отпустить, пишет Lenta.ru.

Вместе со змееловами на место происшествия приехала скорая. Медики доставили женщину в больницу.

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