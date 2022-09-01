Ковер, чемодан, соковыжималка: бывшего топ-менеджера «Ростеха» судят за взятки

Экс-директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной вменяют получение взяток на сумму 67 млн рублей, сообщает ТАСС .

Она получила взятку деньгами «и иными услугами имущественного характера», следует из материалов дела. Суммы переводились с февраля 2018 по апрель 2019 года.

Бывший гендиректор новосибирского завода искусственного волокна также оплатил отдых топ-менеджера «Ростеха» вместе с семьей в Турции, пишет РБК.

Обвинение утверждает, что он купил матери Лалетиной чемодан Louis Vuitton и соковыжималку, а затем передал топ-менеджеру госкорпорации 3 млн руб. для покупки персидского ковра.

Обвиняемая обещала общее покровительство, а также финансирование модернизации предприятия, производящего головные части ракет для комплексов «Искандер» и реактивные снаряды к системам залпового огня.

Подсудимая не признает вину. Сейчас она находится в СИЗО.

Дело в производстве Хамовнического суда Москвы.