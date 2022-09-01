1 сентября
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Происшествия

Ковер, чемодан, соковыжималка: бывшего топ-менеджера «Ростеха» судят за взятки

Экс-директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной вменяют получение взяток на сумму 67 млн рублей, сообщает ТАСС.

Чемодан.
Чемодан.
СС0

Она получила взятку деньгами «и иными услугами имущественного характера», следует из материалов дела. Суммы переводились с февраля 2018 по апрель 2019 года.

Бывший гендиректор новосибирского завода искусственного волокна также оплатил отдых топ-менеджера «Ростеха» вместе с семьей в Турции, пишет РБК.

Обвинение утверждает, что он купил матери Лалетиной чемодан Louis Vuitton и соковыжималку, а затем передал топ-менеджеру госкорпорации 3 млн руб. для покупки персидского ковра.

Обвиняемая обещала общее покровительство, а также финансирование модернизации предприятия, производящего головные части ракет для комплексов «Искандер» и реактивные снаряды к системам залпового огня.

Подсудимая не признает вину. Сейчас она находится в СИЗО.

Дело в производстве Хамовнического суда Москвы.

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