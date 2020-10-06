Краевая прокуратура продолжает жестокую борьбу с извращенцами

Обвинительный приговор был вынесен накануне Октябрьским районным судом.

Извращенец уже находился в заключении, он отбывал срок 8 лет и 7 месяцев. По всей вероятности, из тюрьмы по интернету он отправил порнографические картинки 12-летней жительницы Томской области.

За дистанционное развращение малолетней прокурор добавил заключенному еще один год и 8 месяцев лишения свободы.

Также в середине сентября 57-летний житель Новоалтайска был приговорен к 12 годам тюрьмы строгого режима. Суд признал его виновным в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой.