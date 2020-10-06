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Происшествия

Краевая прокуратура продолжает жестокую борьбу с извращенцами

Житель Барнаула приговорен к большому сроку тюремного заключения за рассылку интимных фотографий несовершеннолетней девочке, сообщает прокуратура Алтайского края.

Тюрьма. Камера. Решетка
Тюрьма. Камера. Решетка
СС0

Обвинительный приговор был вынесен накануне Октябрьским районным судом.

Извращенец уже находился в заключении, он отбывал срок 8 лет и 7 месяцев. По всей вероятности, из тюрьмы по интернету он отправил порнографические картинки 12-летней жительницы Томской области.

За дистанционное развращение малолетней прокурор добавил заключенному еще один год и 8 месяцев лишения свободы.

Также в середине сентября 57-летний житель Новоалтайска был приговорен к 12 годам тюрьмы строгого режима. Суд признал его виновным в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой.

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