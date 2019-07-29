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Происшествия

На Алтае чиновницу подозревают во взятке 2,5 млн рублей

Главного специалиста отдела лицензирования видов деятельности управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры подозревают в получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в краевом СУ СКР.

Взятка.
Взятка.
Анна Зайкова

Следователи выяснили, что с сентября 2015 по декабрь 2018 года она лично получала взятки на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Компании и индивидуальные предприниматели просили сотрудницу не составлять административные протоколы за нарушение сроков при декларировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По уголовному делу идут следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства преступления.

В ближайшее время решат вопрос о предъявлении чиновнице обвинения и избрании меры пресечения.

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