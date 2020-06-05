Красноярские власти обвинили МЧС и владельца НТЭК в замалчивании масштабов катастрофы

Власти Красноярского края заявили, что первое сообщение, полученное от МЧС о происшествии на ТЭЦ в Норильске, не позволяло сделать вывод о его масштабах и последствиях, заявил председатель правительства региона Юрий Лапшин, передает « Интерфакс ».

Смысл сообщения был в том, что в результате наезда транспортного средства на бак с нефтепродуктами произошли частичная разгерметизация и возгорание, были приняты меры реагирования, пожар в итоге ликвидирован, отметил Лапшин. В тот день, 29 мая, по линии МЧС поступило примерно восемь сообщений о различных происшествиях в регионе. Такое бывает почти каждый день, отметил председатель правительства региона.

Правительство пыталось выяснить у владельца ТЭЦ — АО «НТЭК», где произошел разлив топлива, подробности инцидента, однако получало уклончивые и успокаивающие ответы, что нет поводов для беспокойства, отметил чиновник.

На территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошла разгерметизация одного из резервуаров, в результате горюче-смазочные материалы вылились на проезжую часть технологической дороги, из-за чего загорелся ехавший по ней автомобиль.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино, пишет bfm.ru. Площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске выросла до 180 тысяч кв. метров.

По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ.

В Норильске 3 июня был объявлен режим ЧС федерального уровня.