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Происшествия

Красноярский водитель брызнул из баллончика в лицо беременной женщине

В Красноярске конфликт автомобилистов привел к госпитализации беременной женщины, сообщает региональное МВД".

Газовый баллончик.
Газовый баллончик.
lifun.ru

Сообщение о том, что беременной женщине причинен химический ожог глаз поступило в полицию из больницы.

«У потерпевшей, которая управляла автомобилем Mercedes, во время движения возник конфликт с водителем автомобиля Toyota Runx. На улице Свердловской в районе остановки „Студенческая“ транспортные средства остановились. Во время словесного конфликта мужчина брызнул потерпевшей в лицо газовым баллончиком, после чего скрылся с места происшествия», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, устанавливают участников конфликта и свидетелей.

Паблик «ЧП Красноярск» опубликовал видео. На кадрах видно, как черный Mercedes и красная Toyota стоят на светофоре, а затем едут по одной из улиц города.

Красная машина останавливается и выходит мужчина. Он подходит ко второй машине и наклоняется в открытое окно.

После из Mercedes выбегает мужчина и начинает бить мужчину, который вырывается, садится в свое авто и уезжает. С водительского места немецкого авто выходит женщина, которая закрывает лицо руками.

Как сообщает местная «Комсомольская правда», женщина находится на 23 неделе беременности, сейчас она под наблюдением врачей.

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