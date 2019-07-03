Кремль: информация о гибели подводников засекречена

По словам пресс-секретаря, Владимир Путин был проинформирован о пожаре на глубоководном аппарате в первый же день.
«Главнокомандующий располагает всей информацией. Но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому нормально, что это не раскрывается», — сказал Песков.
И добавил, что в будущем информацию о ЧП в Баренцевом море не планируют публиковать, передает govoritmoskva.ru.
Трагедия произошла 1 июля. Во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков. По данным Минобороны, подводники отравились продуктами горения.
Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП.