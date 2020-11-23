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23 ноября
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Происшествия

Крым наш. В Барнауле задержали мошенника, который обманывал жителей республики

23-летний житель Барнаула был задержан по подозрению в мошенничестве в сети Интернет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Крым.

Игровые картриджи для приставки Dendy.
Игровые картриджи для приставки Dendy.
avito.ru

Мужчина промышлял тем, что размещал в интернете различные объявления о продаже по доступным ценам бытовой электроники. Работать с клиентами он предпочитал по предоплате.

Так он обманул жительницу Керчи, которой «продал» игровую приставку за 11 тыс. рублей.

Получив деньги, хитрый барнаульский парень отключил телефон и перестал выходить на связь.

Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность и местонахождения мошенника. Его задержали в собственной квартире, провели обыск, изъяли банковскую карту, куда перечислялись деньги за товар, и сотовый телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

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