Крым наш. В Барнауле задержали мошенника, который обманывал жителей республики

Мужчина промышлял тем, что размещал в интернете различные объявления о продаже по доступным ценам бытовой электроники. Работать с клиентами он предпочитал по предоплате.
Так он обманул жительницу Керчи, которой «продал» игровую приставку за 11 тыс. рублей.
Получив деньги, хитрый барнаульский парень отключил телефон и перестал выходить на связь.
Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность и местонахождения мошенника. Его задержали в собственной квартире, провели обыск, изъяли банковскую карту, куда перечислялись деньги за товар, и сотовый телефон.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.