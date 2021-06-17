Криминальный дуэт из Барнаула отличился в Тюмени, ограбив ювелирный магазин

Сотрудница ювелирном магазине сообщила о происшествии в полицию Тюмени. Она рассказала, что некий неизвестный молодой мужчина сделал вид, что очень заинтересовался товаром, после чего выхватил украшения из рук пострадавшей и выбежал из магазина. В это время сообщник ждал его у двери. Вместе они сели в машину и скрылись в неизвестном направлении.
Позже оперативники установили, кем были злоумышленники. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что ювелирный магазин ограбили ранее судимые жители Барнаула. Они были задержаны в Екатеринбурге.
К тому времени мужчины уже успели сбыть всю добычу —случайный прохожий согласился за небольшое вознаграждение сдать украденные ценности в ломбард по своему паспорту.
В отношении барнаульского дуэта были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Сейчас злоумышленники задержаны.