«Вы что, фашисты»: на борту летевшего из Барнаула в Москву самолета произошел конфликт

На борту летевшего из Барнаула в Москву самолета авиакомпании «Победа» произошел конфликт из-за того, что один из пассажиров уснул без маски. В итоге бортпроводники сочли его злостным нарушителем и вызвали полицию, пишет Life.

По рассказам пассажиров, пилоты по громкой связи просили мужчину надеть маску, однако тот крепко спал и ничего не слышал. При этом никто из бортпроводников даже не пытался разбудить его, указали летевшие тем же рейсом граждане.

После приземления сотрудники авиакомпании вызвали полицию. Пока ждали приезда правоохранителей, людей не выпускали из самолёта в течение 40 минут. Многие начали психовать, так как боялись опоздать на стыковочные рейсы.



В конце концов мужчину все-таки забрали в отдел для составления протокола о нарушении.

Однако, как Лайфу рассказали в авиакомпании, все было немного не так, как описывают пассажиры. И это зафиксировано видеокамерами. В «Победе» отметили, что пассажир специально не стал надевать маску и оскорблял бортпроводников.

Какова другая версия

«Мы тоже устали от масок и скучаем по тому времени, когда приветствовали клиентов на борту улыбками. Но масочный режим на борту „Победы“ действует для всех без исключения. Это правило ввели не мы, но поддерживаем все принятые меры по борьбе с вирусом. Клиента, о котором вы говорите, просили надеть маску и бортпроводники, и пилоты. Командир вынес ему письменное предписание. Это законное требование», — пояснили в авиакомпании.

Там также уточнили, что даже при передаче бортпроводником требования командира дебошир ответил: «Вы что, фашисты? Пошли вон отсюда». Конфликт был зафиксирован на видео.