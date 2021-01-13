Крохотные пожары унесли жизни трех человек в Алтайском крае

12 января в Алтайском крае произошли три пожара с трагическими последствиями. Погибли мужчина и две женщины, рассказали в региональном главке МЧС.

Один из пожаров произошел в частном доме села Верх-Бехтемир Бийского района. На месте нашли тело мужчины 1978 года рождения. Возгорание на площади 1 кв. метра ликвидировали до прибытия пожарной охраны.

В этот же день в Тогуле также произошел пожар в частном жилом доме. Возгорание удалось ликвидировать в считанные минуты. В результате пожара оказался поврежден пол в комнате на площади 2 кв. метров. На месте происшествия нашли погибшую пожилую женщину, 1940 года рождения.

Пожар в частном доме. 22.mchs.gov.ru

Очередной трагический пожар случился в Рубцовске. Внутри частного дома наблюдалось слабое задымление. В течении двух минут пожар полностью ликвидировали, его площадь составила 1 кв. метр. Без признаков жизни на месте нашли хозяйку дома — женщину 1938 года рождения.

Спасатели напоминают владельцам частных домов обязательно проверять исправность печей, электрооборудования и проводки.