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Происшествия

Кровавое оружие. Что известно о перестрелке из лука в Норвегии

В Норвегии мужчина с луком напал на прохожих. Рассказываем, задержали ли преступника и сколько людей он покалечил.

В Норвегии мужчина стрелял из лука на улице.
В Норвегии мужчина стрелял из лука на улице.
Amichai Stein.
1
Что произошло?

В центре норвежского города Конгсберг мужчина стрелял из лука в прохожих. Об этом пишет местное издание vg.no.

2
Сколько человек пострадали?

Точное количество жертв и пострадавших уточняется. По предварительным данным, убиты по меньшей мере 5 человек.

Сообщается, что правоохранители взяли ситуацию под контроль.

«Я понимаю, что многие люди боятся, но важно подчеркнуть, что полиция теперь контролирует ситуацию», — заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

3
Кто стрелял?

В произошедшем подозревают 37-летнего гражданина Дании, который проживает в Конгсберге. Мужчина задержан, ему предъявили обвинение. Предполагается, что действовал он в одиночку. Об этом свидетельствуют и кадры с места событий. Мотивы преступления также выясняют.

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