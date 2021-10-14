Кровавое оружие. Что известно о перестрелке из лука в Норвегии

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Кто стрелял?

В произошедшем подозревают 37-летнего гражданина Дании, который проживает в Конгсберге. Мужчина задержан, ему предъявили обвинение. Предполагается, что действовал он в одиночку. Об этом свидетельствуют и кадры с места событий. Мотивы преступления также выясняют.