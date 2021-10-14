Кровавое оружие. Что известно о перестрелке из лука в Норвегии

В центре норвежского города Конгсберг мужчина стрелял из лука в прохожих. Об этом пишет местное издание vg.no.
Точное количество жертв и пострадавших уточняется. По предварительным данным, убиты по меньшей мере 5 человек.
Сообщается, что правоохранители взяли ситуацию под контроль.
Norway: at least four people are dead following a bow and arrow attack in #Kongsberg— Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 13, 2021
Police investigating possible terror motive https://t.co/VNxT9mD3Qn
«Я понимаю, что многие люди боятся, но важно подчеркнуть, что полиция теперь контролирует ситуацию», — заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
В произошедшем подозревают 37-летнего гражданина Дании, который проживает в Конгсберге. Мужчина задержан, ему предъявили обвинение. Предполагается, что действовал он в одиночку. Об этом свидетельствуют и кадры с места событий. Мотивы преступления также выясняют.