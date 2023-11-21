Кровавый милиционер-маньяк вернулся в Новосибирск из колонии для смертников "Снежинка"

Там он отбывает пожизненный срок, пишет НГС. По всей вероятности, кровожадного маньяка привезли для участия в «неких следственных действиях».

Возможно, речь идет о расследовании новых эпизодов преступлений, совершенных Чуплинским.

Сейчас Евгению Чуплинскому 58 лет. Колония, где он отбывает наказание, расположена в Хабаровском крае.

"Снежинка". Life, скриншот из видео на YouTube

Что произошло

В марте 2018 года Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному сроку бывшего милиционера Евгения Чуплинского за убийство 19 женщин. он совершил эти преступления с 1998 по 2005 год.

Экс-милиционер знакомился с женщинами, предлагал им вместе провести время, увозил на своем автомобиле в безлюдные места и убивал. После этого расчленял тела, а отдельные части разбрасывал на обочинах дорог и свалках. Его жертвами стали девушки, оказывавшие интимные услуги. Возраст потерпевших составлял от 18 до 31 года. Одна из жертв передвигалась на костылях, отмечается в приговоре. Одну из женщин экс-милиционер утопил, ее тело так и не было найдено.

Выйти на след подозреваемого удалось лишь спустя 10 лет, в 2016 году — благодаря современным молекулярно-генетическим исследованиям.

Чуплинский был арестован 23 апреля 2016 года. Сначала он сотрудничал со следствием и даже сообщил о еще двух аналогичных преступлениях, которые ранее не были известны правоохранительным органам, но затем от признательных показаний отказался и стал настаивать на невиновности. Объем уголовного дела составил более 70 томов.

У маньяка выявлены расстройства сексуальных предпочтений, в том числе некросадизм, гомицидомания что, однако, не делает его невменяемым, говорится в приговоре. Свою вину фигурант не признал. Экспертами он признан вменяемым.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Факт

В ходе отработки различных версий на причастность к совершению преступлений было проверено более 5 тыс. мужчин, допрошено свыше 8 тыс. свидетелей, проведено более 300 экспертиз. Использование новейшей криминалистической техники позволило в итоге установить ДНК-профиль преступника и путем сравнительных экспертиз найти совпадение с образцом одного из подозреваемых.

О колонии

Снежи́нка — исправительная колония особого режима для пожизненно заключенных в России. Самая новая колония такого типа в России. Благодаря семилучевой форме корпусов СИЗО-4 получил прозвище «Снежинка».