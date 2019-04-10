Кругом дым: в Новоалтайске горят луга

В Новоалтайске утром 10 апреля загорелись заливные луга, сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В группе «Инцидент Барнаул» сообщают, что дорога перекрыта на улице Прудская от улицы Анатолия до трассы.

На снимках и видео с места ЧП видно, что в воздух поднимается густой дым. О пострадавших не сообщается. Пожарные уже работают на месте.