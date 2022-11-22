Землетрясение произошло 21 ноября в провинции Западная Ява, в 74 км юго-восточнее столицы страны, Джакарты. Магнитуда подземного толчка составила 5.1.
Разрушены более 2,3 тыс. домов, из них немногие получили значительные повреждения.
На данный момент известно о 268 погибших. Об этом объявило индонезийское национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям. Из числа погибших удалось опознать 122 человека.
Около 377 человек ранены, 31 пропал без вести.
Ужасающая сила землетрясения связана с тем, что его эпицентр был не очень глубоко заложен.
Также значительные разрушения произвел не столько катаклизм, сколько оползень, который накрыл как минимум одну деревню.
Индонезии не повезло находиться в самой сейсмически активной зоне планеты. Она окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом, которое представляет мощный тектонический разлом.
В этом месте находятся самые активные тектонические плиты. Землетрясения в этих краях случаются как минимум 1−2 раза в неделю.
Президент РФ Владимир Путин отправил слова соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с катастрофой. Текст сообщения опубликован на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Западная Ява. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», — пишет Владимир Путин.