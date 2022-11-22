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Сколько погибло и пострадало человек?

На данный момент известно о 268 погибших. Об этом объявило индонезийское национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям. Из числа погибших удалось опознать 122 человека.

Около 377 человек ранены, 31 пропал без вести.