Крупные чиновники стали фигурантами дела о хищениях на «Ростов Арене»

Арестован экс-глава минстроя Ростовской области Николай Безуглов, проводятся проверки в отношении замгубернатора Сергея Сидаша, курирующего строительную сферу, сообщил «Известиям» источник в региональных силовых структурах.
Кроме того, в отношении учредителя компании «Донтрансгидромеханизация» (ДОНТГМ) Валентина Леванова и генерального директора Андрея Андросова возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Именно эта компания занималась благоустройством площадки.
По данным следствия, субподрядчик в сговоре с чиновниками заменил крупнозернистый песок (который был предусмотрен проектно-сметной документацией) на более дешевый. При этом субподрядчик получил от заказчика полную сумму по договору — 473,9 млн рублей.
Сейчас в России готовится масштабная проверка контрактных обязательств подрядчиков и субподрядчиков, строивших и другие стадионы Чемпионата мира по футболу.