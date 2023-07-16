16 июля
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Происшествия

Крупный град, размером с мяч для пинг-понга, выпал в Новосибирске и повредил машины

В Новосибирске выпал крупный град, размером с мяч для пинг-понга, выпал в Новосибирске 15 июля. Он разбил стекла у некоторых автомобилей. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Град, размером с мяч для пинг-понга, в Новосибирске
Град, размером с мяч для пинг-понга, в Новосибирске
Инцидент Новосибирск

Жертвами крупного града стали жители Первомайского района. Люди поделились фотографиями, как держат на ладони большие куски льда.

"25 грамм одна штука", - пишут очевидцы в комментариях.

Сильно пострадали автомобили, которые в этот момент находились на улице. Градины разбили лобовые стекла, оставив следы словно от выстрела. Некоторые льдины помяли кузов машин.

Ранее град размером с куриное яйцо выпал в ночную грозу в селе Тальменка. Также внезапная гроза прошли в Новоалтайске, в Барнауле, в Тальменке и других селах.

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