Крупный лесной пожар вспыхнул на границе Алтайского края и Казахстана

Крупный лесной пожар бушует на границе Алтайского края и Казахстана. Его площадь уже достигла порядка 70 га. Об этом сообщает "Объектив".

По данным издания, пожар начался еще 22 мая на территории Алтайского края села Новенькая в Локтевском районе. Горела сухая трава.

Огонь перешел на территорию ГЛПР «Семей орманы» в 7 км от станции Аул. Пожар угрожает санаторию Березовка.

Клубы дыма распространяются среди ближайших населенных пунктов. Очевидцы сообщают, что на улице тяжело дышать.

Предварительная площадь пожара составляет 57-70 га. С огнем борются 41 пожарный ДЧС, 14 единиц техники и один КШМ. Также на помощь пришли 157 человек и 44 единиц техники от лесного хозяйства.

Местные власти направили четыре машины-водовоза и три МТЗ, производящих опахивание.

Сотрудники местной полицейской службой оповещает население.

"В кризисном центре Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай организован штаб. Личный состав департамента поднят по тревоге. Оперативный областной штаб развернут при въезде в село Аул", - добавляют в ведомстве.

ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщает, что возгорание в Локтевском районе было ликвидировано 23 мая около 5 утра. Площадь пожара на момент ликвидации составила порядка 12 га. Однако пожар продолжает бушевать в Казахстане.