Пожар произошел на Комсомольской площади 20 ноября, сообщение о нем поступило в 14:57 мск.
По информации Mash, горит склад цветочной компании. Огонь уже перебросился на первый и второй этаж здания. В оранжерее оказались заблокированы семь человек — они спрятались в холодильнике.
Спасатели уже прибыли на место происшествия. Они эвакуируют людей, который оказались заблокированы на складе, и в из смежного здания.
Площадь пожара составляет 2 тыс. км. Уровень сложности повышен до третьего. Для его тушения могут привлечь авиацию.