Крупный пожар произошел в районе трех вокзалов в центре Москвы, сообщает ТАСС . По некоторым данным горит складское помещение, внутри которого заблокированы люди.

Пожар произошел на Комсомольской площади 20 ноября, сообщение о нем поступило в 14:57 мск.

По информации Mash, горит склад цветочной компании. Огонь уже перебросился на первый и второй этаж здания. В оранжерее оказались заблокированы семь человек — они спрятались в холодильнике.

Спасатели уже прибыли на место происшествия. Они эвакуируют людей, который оказались заблокированы на складе, и в из смежного здания.

Площадь пожара составляет 2 тыс. км. Уровень сложности повышен до третьего. Для его тушения могут привлечь авиацию.