Крупный пожар произошел в бийском селе Лесное (обновлено)

В поселке загорелись жилые постройки. В алтайском МЧС отметили, что сообщение о пожаре поступило в 02:51 ночи.

«Горел жилой дом и надворные постройки по улице Пионерская, 12, а также надворные постройки на соседнем участке», — рассказали в ведомстве.



В тушении пожара задействовали четыре единицы техники и 18 сотрудников МЧС.

«Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров», — добавили в ведомстве.

В МЧС отметили, что в это же время пожар произошел и в другом поселке с таким же названием Лесной — в Первомайском районе.

Поселок Лесной есть и в Барнауле, ранее там из-за огня с полей сгорел коттедж.