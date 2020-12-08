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Происшествия

Крупный пожар произошел в двухквартирном доме в Барнауле

Утром 8 декабря в Барнауле произошел серьезный пожар в двухквартирном доме на ул. Заречная. Пожилую женщину пришлось доставать из горящего помещения через окно, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в Барнауле утром 8 декабря 2020 года.
Пожар в Барнауле утром 8 декабря 2020 года.
22.mchs.gov.ru

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 6:25. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям дома, тушение осложнял затрудненный проезд, была угроза распространения огня на соседние постройки.

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, к работе привлекались значительные силы и средства: 10 единиц техники, более 30 человек личного состава МЧС.

Около часа потребовалось для ликвидации открытого горения.

Площадь пожара составила около 200 кв.м.

Обошлось без пострадавших. Из одной квартиры пожарные спасли пожилую женщину, ее эвакуировали через окно.

30 ноября в доме по ул. 80-ой Гвардейской Дивизии, 29 в Барнауле произошел пожар. Один человек получил ожоги.

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