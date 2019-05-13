Крупный пожар произошел в гостиничном комплексе в Барнауле

К моменту приезда пожарных крыша бани уже горела открытым огнем, который мог перекинуться на соседние строения. Огнеборцы попросили дополнительных сил Барнаульского гарнизона пожарной охраны и повысили ранг пожара.
Как рассказали спасатели, только открытый огонь тушили 40 минут. Площадь составила 150 кв.м. Всего на ликвидацию ЧП выезжало шесть основных и специальных пожарных автомобилей и 25 человек личного состава, полиция, медики и сотрудники газовой службы.
Пострадавших на пожаре нет.
По оценке специалистов, предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.