Крупный пожар произошел в гостиничном комплексе в Барнауле

Поздно вечером 12 мая в Барнауле загорелась баня в гостиничном комплексе на ул. Власихинская, 67а. Пожар уничтожил крышу и мансарду, повреждены первый и второй этажи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

К моменту приезда пожарных крыша бани уже горела открытым огнем, который мог перекинуться на соседние строения. Огнеборцы попросили дополнительных сил Барнаульского гарнизона пожарной охраны и повысили ранг пожара.

Как рассказали спасатели, только открытый огонь тушили 40 минут. Площадь составила 150 кв.м. Всего на ликвидацию ЧП выезжало шесть основных и специальных пожарных автомобилей и 25 человек личного состава, полиция, медики и сотрудники газовой службы.

Пострадавших на пожаре нет.

По оценке специалистов, предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.