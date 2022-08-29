Крупный пожар уничтожил рынок в российском городе

Пожар площадью 7 тыс. кв. м вспыхнул на территории продуктового рынка в Волгоградской области. Эвакуировали более 150 человек, сообщает v1.ru .

Кровля одного из павильонов продуктового рынка «Людмила» загорелась в городе Волжском вечером в воскресенье. Местные жители отметили, что слышали взрывы. Они предполагают, что причиной пожара стали оставленные без присмотра баллоны с газом.

Сначала огонь охватил площадь 100 кв. м, а через два часа пламя охватило до 7 тыс. кв.м. С территории рынка эвакуировали 150 человек.

Позже жители ближайшего 9-этажного дома пожаловались, что возгорание перекинулось на одну из квартир. Также загорелся газон. Однако в МЧС заявили, что пожар в жилом доме не связан с возгоранием на рынке, а угрозы распространения огня нет.

Пожар тушили более 40 человек и 25 единиц техники. Однако продуктовый рынок спасти не удалось — он сгорел дотла. По информации МЧС, пострадавших нет.