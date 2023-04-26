26 апреля
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Происшествия

Крупный пожар в алтайском лесничестве едва не добрался до двух поселков

Информация о серьезном пожаре в Знаменском лесничестве поступила 24 апреля в 8:00, сообщает Минприроды Алтайского края.

Пожар в лесничестве.
Пожар в лесничестве.
Минприроды Алтайского края

Возгорание произошло в 6,5 км от поселка Серп и Молот. Пожар шел в сторону Хабарского района.

Тушение значительно осложнял сильный порывистый ветер, который менял свое направление ежечасно.

Весенние разливы и солонцы затрудняли движение техники к месту возгорания, опашку земли и локализацию.

Трактора увязали, пожарным пришлось идти пешком 4,5 км.

В какой-то момент огнеборцы заметили двух косуль, которые надышались дымом и были дезориентированы.

Пожарные намеренно отпугнули их, задав направление в безопасное место. Косули благополучно покинули опасную территорию.

Возгорание остановили около 23:00 — огню удалось подобраться на расстояние одного км к поселку Серп и Молот и на три с половиной км к поселку Курья.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее крупный ландшафтный пожар ликвидировали в алтайском районе.

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