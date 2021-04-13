Крупный пожар в алтайском парк-отеле «Манжерок» потушили рекой. Сгорели два корпуса

В Республике Алтай произошло возгорание на территории парк-отеля «Манжерок», расположенного в одноименном селе, сообщает gorno_altaysk_one в своем Instagram.

Судя по опубликованным видео, пламя объяло главный корпус — администрация, два этажа номерного фонда, ресторан, бильярд и конференц-зал.

«В результате пожара произошло распространение огня на близстоящий деревянный дом. Площадь пожара составила около 400 кв. метров», — рассказали в республиканском МЧС.

Погибших и пострадавших нет — отдыхающих и работников оперативно эвакуировали.

На место возгорания отправили 32 пожарных и девять единиц техники — по второму рангу сложности.

«Удалось отстоять два соседних здания», — подчеркнули в ведомстве.

Как уточняют «Новости Горного Алтая», тушение осложнялось тем, что поблизости нет гидрантов — пожарным пришлось брать воду из Катуни, а также выезжать на километровое расстояние.

Издание со ссылкой на местных жителей отмечает, что это уже третий пожар в туркомплексе.