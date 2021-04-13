Крупный пожар в алтайском парк-отеле «Манжерок» потушили рекой. Сгорели два корпуса

Судя по опубликованным видео, пламя объяло главный корпус — администрация, два этажа номерного фонда, ресторан, бильярд и конференц-зал.
«В результате пожара произошло распространение огня на близстоящий деревянный дом. Площадь пожара составила около 400 кв. метров», — рассказали в республиканском МЧС.
Погибших и пострадавших нет — отдыхающих и работников оперативно эвакуировали.
На место возгорания отправили 32 пожарных и девять единиц техники — по второму рангу сложности.
«Удалось отстоять два соседних здания», — подчеркнули в ведомстве.
Как уточняют «Новости Горного Алтая», тушение осложнялось тем, что поблизости нет гидрантов — пожарным пришлось брать воду из Катуни, а также выезжать на километровое расстояние.
Издание со ссылкой на местных жителей отмечает, что это уже третий пожар в туркомплексе.