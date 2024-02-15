Крупный пожар в "Известия холл". Что известно к этому часу

В Москве горит здание «Известия Hall» на Пушкинской площади. внутри сильный пожар, а с крыши валит густой чёрный дым. На место происшествия приехало несколько машин МЧС. Подробнее о происходящем расскажет altapress.ru .

Обстоятельства пожара

Возгорание произошло около 5 утра. Причина возгорания пока неизвестна.

В здании может находиться около 70 газовых баллонов. Локализовать огонь не удается.

Пострадавшие

Сотрудники вовремя обнаружили возгорание и эвакуировались. Известно, что один человек пропал без вести.

Что происходит сейчас

Площадь пожара уже достигла 1,5 тыс. квадратных метров.

Внутри здания обрушился металлический купол. Также во дворе дома горит уже несколько строений: огонь перекинулся на ночной клуб Lookin Rooms и бар "Резиденция".

Пожару присвоили третий ранг сложности.

Три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна полоса по Большому Путинковскому переулку перерыты.

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