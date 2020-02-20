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20 февраля
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Происшествия

Крупную партию бельгийского кокаина задержали в Новосибирске

Почти 2 кг кокаина в посылке из Бельгии обнаружили новосибирские таможенники 20 февраля. Сильнодействующий наркотик на сумму около 30 млн рублей был спрятан в обычные банки из-под кофе, пишет «Интерфакс».

Кофе.
Кофе.
открытые источники (CC0)

Получатель посылки был задержан 20 февраля прямо в почтовом отделении. Им оказался 29-летний местный житель. В ходе обыска у него нашли мобильные телефоны, упаковочные материалы для сбыта наркотика, а также другие наркотические вещества.

По предварительной информации, задержанный является владельцем одного из крупных интернет-сервисов по продаже наркотиков.

Скорее всего, «погорел» он на том, что имя и адрес получателя посылки были указаны в квитанции фиктивные. Это сразу привлекло внимание почтальонов, обратившихся в правоохранительные органы.

Напомним, что в последнее время сразу несколько звезд России попались на пользовании кокаина. В частности, ъоккеист «Вашингтона» Евгений Кузнецов и актриса сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева.

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