Крупную партию бельгийского кокаина задержали в Новосибирске

Получатель посылки был задержан 20 февраля прямо в почтовом отделении. Им оказался 29-летний местный житель. В ходе обыска у него нашли мобильные телефоны, упаковочные материалы для сбыта наркотика, а также другие наркотические вещества.
По предварительной информации, задержанный является владельцем одного из крупных интернет-сервисов по продаже наркотиков.
Скорее всего, «погорел» он на том, что имя и адрес получателя посылки были указаны в квитанции фиктивные. Это сразу привлекло внимание почтальонов, обратившихся в правоохранительные органы.
Напомним, что в последнее время сразу несколько звезд России попались на пользовании кокаина. В частности, ъоккеист «Вашингтона» Евгений Кузнецов и актриса сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева.