Крутое пике в Казани: командир разбившегося Boeing летал по поддельным документам

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование и возложил на пилотов ответственность за крушение Boeing-737 в Казани в 2013 году. Самолет сорвался в крутое пике. В результате катастрофы погибли 50 человек.

По версии следствия, командир самолета летал по поддельным документам.

«В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула», — говорится в сообщении СКР.

Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна, считает следствие, пишет .

Также следователи пришли к выводу, что командир был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов.

«Так, Валерий Портнов, занимавший должность заместителя гендиректора ОАО «Авиакомпания «Татарстан», направил в 2009 году документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации», — говорится в сообщении.

Следственный комитет. Анна Зайкова

А руководитель Татарского управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров по халатности не организовал проверку достоверности представленного авиакомпанией свидетельства пилота Салихова.

«Кроме того, в процессе работы Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна (КВС)», — говорится в сообщении.

Уголовное преследование в отношении Салихова и Гуцула прекращено в связи с их смертью.

Обвинение

Портнову и Фомину предъявлено обвинение по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), Умарову — по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого его передадут в суд.

Самолет СС0

Авиакатастрофа

Авиакатастрофа произошла 17 ноября 2013 года. Лайнер авиакомпании «Татарстан» выполнял рейс из Москвы в Казанью. Самолет упал при посадке во время ухода на второй круг.

При уходе на второй круг у самолета отключился автопилот, а экипаж не распознал этого. Из-за неопытности пилотов Boeing был переведен в крутое пикирование, что привело к столкновению с землей.

До авиакатастрофы в Казани командир рухнувшего Boeing 737 ни разу не выполнял маневр ухода на второй круг в реальном полете.

Погибли все 50 человек, находившиеся на борту — 44 пассажира и 6 членов экипажа. <Среди погибших был 23-летний сын президента Татарстана Ирек Минниханов.>