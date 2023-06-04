Крючков: беспилотник сбили в Крыму, у домов выбиты стекла

Крючков сообщил, что в некоторых частных домах выбило стекла.
На месте происшествия работают все оперативные службы.
Ранее мы рассказывали, что делать при обнаружении беспилотника.
На севере Крыма в городе Джанкой сбили БПЛА, сообщает советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Крючков сообщил, что в некоторых частных домах выбило стекла.
На месте происшествия работают все оперативные службы.
Ранее мы рассказывали, что делать при обнаружении беспилотника.
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