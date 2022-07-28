28 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Ксения Собчак высказалась об убийстве 17-летней девушки в Новосибирске

Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что ее разозлило произошедшее.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
Скриншот из видео "Осторожно:новости"

Ксения Собчак отметила, что полиция бездействовала, когда мать девочки трижды писала заявление о том, что ее дочь избивают. Как известно, полиция отказала матери. По их словам, состава преступления не было.

«Ну конечно, это же не пропаганда ЛГБТ, не фейки об армии, не оскорбление чувств трижды оскорбленных и четырежды обиженных. Это всего ли домашнее насилие, по которому у нас уже миллиард лет не могут принять решение», — высказалась журналистка.

Напомним, 27-летний уроженец Таджикистана зарезал свою 17-летнюю девушку. после этого он пытался сбежать на родину, но его задержали.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость