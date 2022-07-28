Ксения Собчак высказалась об убийстве 17-летней девушки в Новосибирске

Ксения Собчак отметила, что полиция бездействовала, когда мать девочки трижды писала заявление о том, что ее дочь избивают. Как известно, полиция отказала матери. По их словам, состава преступления не было.

«Ну конечно, это же не пропаганда ЛГБТ, не фейки об армии, не оскорбление чувств трижды оскорбленных и четырежды обиженных. Это всего ли домашнее насилие, по которому у нас уже миллиард лет не могут принять решение», — высказалась журналистка.

Напомним, 27-летний уроженец Таджикистана зарезал свою 17-летнюю девушку. после этого он пытался сбежать на родину, но его задержали.